Токаев подписал Устав Совета мира в Давосе
Сегодня, 16:06
106Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе Президента США Дональда Трампа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Наряду с Президентом Казахстана в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран.
Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Конгресс-центр в Давосе.
Президента Казахстана в Давос пригласил Президент США Дональд Трамп.
Совета мира — международная организация, направленная на укрепление глобальной безопасности и сотрудничества между странами.
Подписание документа станет важным этапом в развитии международного диалога и взаимодействия Казахстана с мировыми партнёрами.
Видео: Акорда
