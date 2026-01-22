Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе Президента США Дональда Трампа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Наряду с Президентом Казахстана в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран.

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Конгресс-центр в Давосе.

Президента Казахстана в Давос пригласил Президент США Дональд Трамп.

Совета мира — международная организация, направленная на укрепление глобальной безопасности и сотрудничества между странами.

Подписание документа станет важным этапом в развитии международного диалога и взаимодействия Казахстана с мировыми партнёрами.