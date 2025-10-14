Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен 17 октября принять в Белом доме Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он сделал 13 октября во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Трамп ответил утвердительно на вопрос о том, намерен ли он 17 октября принять Зеленского. "Думаю, да", - подчеркнул глава Белого дома, не приведя каких-либо деталей. Он также оставил без ответа на вопрос о возможности поставок Украине американских ракет Tomahawk.

Ранее в египетском Шарм-эш-Шейхе прошёл международный "саммит мира", на котором Египет, Катар, Турция и США подписали совместную декларацию о прекращении огня в секторе Газа.