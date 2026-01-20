Трамп прилетит в Давос с рекордной делегацией в 300 человек
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент США Дональд Трамп прибудет на Всемирный экономический форум в Давосе с самой крупной американской делегацией за всю историю форума. В нее входит более 300 чиновников и сотрудников администрации, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD.
Форум, который соберет около 1300 политиков, бизнес-лидеров и представителей НКО, в этом году станет ареной большой геополитики. Трамп едет лично, а наблюдатели называют визит демонстрацией силы и ожидают, что он будет продвигать свое видение новой мировой и экономической архитектуры. Одной из главных тем кулуаров станет спор вокруг Гренландии и угроз введения пошлин. Европейские лидеры, в том числе канцлер Германии Фридрих Мерц, рассчитывают на прямые разговоры с Трампом, чтобы снизить напряжение.
– Мы располагаем инструментарием, который не хотим применять, но применим, если придется, — говорил канцлер ранее, добавляя, что надеется "найти общее решение".
Ожидается, что в Давосе будет активно работать и Владимир Зеленский, пытаясь оживить диалог о путях завершения войны. Эксперты при этом предупреждают, что даже при личных контактах не стоит ждать быстрых прорывов.
Самое читаемое
- На какую пенсию могут рассчитывать казахстанцы без стажа работы в 2026 году
- В Федерации бокса прокомментировали допинговое дело Жанибека Алимханулы
- V заседание Национального курултая | Текстовая трансляция
- В Жамбылской области пресечена попытка незаконного транзита продукции пчеловодства
- Сообщения о терактах в школах Алматы не подтвердились