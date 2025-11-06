Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги недавних выборов, на которых кандидатом от Демократической партии Зохран Мамдани одержал победу на пост мэра Нью-Йорка, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Глава Белого дома признал, что для республиканцев прошедший вечер нельзя назвать успешным, отметив, что результаты голосования стали поводом для размышлений и анализа внутри партии.

Во время встречи с республиканскими членами Конгресса за завтраком Трамп отметил, что его партия не удовлетворена исходом выборов. Демократы, по его словам, показали сильные результаты не только в Нью-Йорке, но и на выборах губернаторов и мэров в других штатах.

"Вчерашний вечер не был победным для республиканцев. Я не думаю, что результаты были хорошими для кого-либо, но это был интересный вечер — мы многое узнали", — заявил президент.

Трамп также подчеркнул, что одной из причин неудачных результатов может быть приостановка работы правительства, которая, по данным опросов, негативно сказалась на имидже республиканцев. Он пообещал, что партия проведёт тщательный анализ ситуации и определит, как действовать дальше. Президент вновь обвинил демократов в затянувшемся политическом кризисе, назвав текущее закрытие правительства самым длительным в истории США. По его словам, демократы несут ответственность за эту "катастрофическую ситуацию", хотя в общественном мнении это отражается не в полной мере.

Тем временем победа Зохрана Мамдани стала историческим событием для Нью-Йорка. 34-летний политик угандийского происхождения стал самым молодым и первым мусульманином, возглавившим крупнейший город США за последнее столетие.