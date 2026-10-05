Трамп создал в США «Силы суперинтеллекта»: чем они займутся

Президент США Дональд Трамп объявил о создании Super Intelligence Force (SIF) – специальной правительственной группы, которая будет координировать работу США в сфере искусственного интеллекта. Ее задача – сохранить мировое лидерство страны в развитии технологии.

Несмотря на громкое название, речь идет не о силовом или военном подразделении. Super Intelligence Force станет рабочей группой, которая объединит усилия разных ведомств в сфере искусственного интеллекта.

О создании новой структуры Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

Группа будет координировать взаимодействие федерального правительства с разработчиками ИИ, поставщиками критической инфраструктуры, потребителями, общественными и религиозными организациями.

Возглавит Super Intelligence Force директор Национальной разведки США Джей Клейтон. В руководство также вошли глава Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, главный технологический директор Пентагона Эмиль Майкл и директор Управления кадровой службы Скотт Купор.

«Больше, чем промышленная революция и интернет»

Трамп считает развитие искусственного интеллекта одним из ключевых направлений для США. Сам американский президент в последнее время использует термин «суперинтеллект» применительно к ИИ.

«Силы суперинтеллекта займутся координацией усилий федерального правительства, чтобы Америка продолжала лидировать в мире в области суперинтеллекта, который, как многие говорят, имеет большее значение, чем промышленная революция и интернет, а также защищать интересы и улучшать жизнь всех американцев», – написал Трамп.

Новая группа будет напрямую подчиняться президенту США и главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

Напомним, на третьем заседании Совета по развитию искусственного интеллекта, Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Трампа по безопасному ИИ и предложил развить ее до международного договора под эгидой ООН. Президент Казахстана назвал эту инициативу важной и своевременной.

Приветствую эту очень важную и своевременную инициативу. Она отражает общее понимание того, что риски, связанные с искусственным интеллектом, выходят за пределы национальных границ и требуют скоординированных действий как со стороны государств, так и со стороны бизнеса. Соглашение, подписанное в Вашингтоне, после тщательного изучения экспертами могло бы рассматриваться всеми заинтересованными странами в качестве модели, которую следует внедрить на глобальном уровне в сфере искусственного интеллекта, – сказал Токаев.

Токаев предложил рассмотреть соглашение, подписанное в США, как возможную основу для более широких международных договоренностей.