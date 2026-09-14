Трамп выступил против замедления разработки искусственного интеллекта

Президент США Дональд Трамп отверг призывы замедлить развитие искусственного интеллекта на фоне растущих опасений по поводу безопасности новых моделей. Об этом сообщает Financial Times.

По словам Трампа, для США важно сохранить преимущество перед Китаем в сфере ИИ.

«Мы опережаем Китай в сфере искусственного интеллекта... и, честно говоря, я хочу, чтобы так оно и оставалось, потому что тот, кто победит в гонке технологий искусственного интеллекта, победит в целом», – заявил американский президент.

При этом Трамп допустил необходимость отдельных мер безопасности, но выступил против серьезного замедления отрасли. Он также заявил, что часть опасений вокруг ИИ, по его мнению, преувеличена.

Разработчики ИИ призывают действовать осторожнее

Позиция Трампа расходится с заявлениями руководителей крупнейших ИИ-компаний. Глава Anthropic Дарио Амодеи призвал снизить темпы развития наиболее мощных моделей, чтобы у разработчиков и властей было больше времени для создания механизмов безопасности. Его подход поддержали в том числе глава OpenAI Сэм Альтман и Илон Маск.

Альтман ранее сообщил сотрудникам OpenAI, что компания готова рассматривать замедление разработки передовых моделей, если этого потребуют вопросы безопасности. Он также говорил о необходимости более тесного сотрудничества между ведущими ИИ-компаниями.

OpenAI отложила IPO

На фоне дискуссии о рисках ИИ OpenAI решила не проводить IPO в 2026 году. Альтман объяснил, что нынешний момент из-за вопросов безопасности не подходит для выхода компании на биржу.

Таким образом, в США усиливается спор между сторонниками максимально быстрого развития ИИ ради технологического лидерства и представителями отрасли, которые предлагают временно снизить темпы и усилить контроль.

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