Трамп заявил, что давление на Иран дает ожидаемый эффект.

Мои действия в отношении Ирана работают очень хорошо, заявил Президент США Дональд Трамп в кратком телефонном интервью BBC.

Трампа спросили о его недавнем заявлении о том, что "целая цивилизация погибнет этой ночью", которое было воспринято как возможная угроза применения ядерного оружия против Ирана.

"Другая сторона очень хочет заключить сделку. Поэтому, что бы я ни говорил и ни делал, это, похоже, работает очень хорошо", - ответил он.

Напомним, стороны пытались провести в Пакистане переговоры по урегулированию конфликта, однако первый раунд, прошедший 11-12 апреля не привел к каким-либо результатам.