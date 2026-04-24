Трамп заявил, что давление на Иран дает ожидаемый эффект.

Сегодня 2026, 01:44
Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com

Мои действия в отношении Ирана работают очень хорошо, заявил Президент США Дональд Трамп в кратком телефонном интервью BBC, передает BAQ.KZ.

Трампа спросили о его недавнем заявлении о том, что "целая цивилизация погибнет этой ночью", которое было воспринято как возможная угроза применения ядерного оружия против Ирана.

"Другая сторона очень хочет заключить сделку. Поэтому, что бы я ни говорил и ни делал, это, похоже, работает очень хорошо", - ответил он.

Ранее Трамп заявил о "решающей ночи" для Ирана, когда может погибнуть целая цивилизация.

Напомним, стороны пытались провести в Пакистане переговоры по урегулированию конфликта, однако первый раунд, прошедший 11-12 апреля не привел к каким-либо результатам.

