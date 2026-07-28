Трамп, Зеленский и Нетаньяху встретятся в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп во вторник встретится в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Reuters.com.

Переговоры пройдут на фоне продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине. Отмечается, что отношения Трампа с Зеленским в последнее время улучшились после успехов украинской армии, тогда как в отношениях с Нетаньяху растет напряженность из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта с Ираном.

Оба лидера прибыли в Вашингтон для участия в траурной церемонии в память о сенаторе-республиканце Линдси Грэме, который был одним из ближайших союзников Трампа и активно выступал за поддержку Украины.

Перед встречей Владимир Зеленский заявил, что главным вопросом переговоров станет укрепление противовоздушной обороны Украины и развитие стратегического сотрудничества с США.

По данным СМИ, оба конфликта сейчас находятся на решающем этапе. Дональд Трамп ранее сообщил, что приостановил американские авиаудары по Ирану, чтобы дать шанс дипломатическому урегулированию. Одновременно Украина, по его оценке, смогла замедлить продвижение российских войск.

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