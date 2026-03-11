За последние семь лет объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) вырос в пять раз - с 0,8 млн до 4,5 млн тонн в год, передает BAQ.kz.

Растут контейнерные перевозки

В Министерстве транспорта отмечают, что особенно заметный рост наблюдается в контейнерных перевозках. По итогам 2025 года по маршруту перевезено около 77 тысяч контейнеров (ДФЭ), при этом к 2029 году планируется увеличить этот показатель до 300 тысяч ДФЭ.

Сегодня Транскаспийский международный транспортный маршрут представляет собой развитую мультимодальную транспортную систему, которая соединяет Китай, Казахстан, страны Кавказа, Турцию и европейские рынки. Рост объемов перевозок стал возможен не только благодаря расширению инфраструктуры, но и развитию стратегического сотрудничества между странами-участницами и транспортными операторами.

В Министерстве транспорта пояснили, что важную роль сыграло создание более благоприятных условий для международных перевозок, включая упрощение таможенных процедур. Кроме того, повысилась конкурентоспособность маршрута за счет сокращения сроков доставки грузов: если ранее перевозка занимала 28–32 дня, то сейчас сроки сократились до 13–17 дней. Также растет спрос на транспортировку грузов по принципу «единого окна», который обеспечивает большую прозрачность и надежность логистических операций.

Как развивается инфраструктура маршрута

Работа по развитию маршрута продолжается в рамках совместных дорожных карт Казахстана, Азербайджана и Грузии, направленных на устранение узких мест на ТМТМ. Эти документы были приняты в 2022 году в Актау и в 2025 году в Алматы.

Одновременно продолжается модернизация портовой инфраструктуры. В частности, завершены работы по дноуглублению акватории порта Курык, а в текущем году аналогичные работы планируется провести в порту Актау. Кроме того, в порту Курык совместно с компанией Abu Dhabi Ports Group ведется строительство многофункционального терминала «Саржа» мощностью 5 млн тонн.

Также завершено строительство контейнерного хаба в порту Актау и модернизация подъемно-переходного моста причала №1 порта Курык. В грузинском порту Поти начал работу казахстанский терминал мощностью 120 тысяч контейнеров.

Европейский союз выделил грант на реализацию проекта «Реконструкция причалов №3 и №12» в порту Актау. Полученные средства планируется направить на закупку перегрузочной техники, включая ветроустойчивые STS-краны, что позволит обеспечить стабильную работу морских портов даже при неблагоприятных погодных условиях.

Планы дальнейшего развития

В рамках развития торгового флота на верфи Baku Shipyard размещен заказ на строительство двух контейнеровозов, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. В том же году ожидается поставка шести универсальных сухогрузов.

Параллельно проводится модернизация железнодорожной инфраструктуры общей протяженностью более 2 тысяч километров. В 2025 году завершены проекты на 911 км, включая строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты протяженностью 836 км и обводной железнодорожной линии станции Алматы протяженностью 75 км. Эти проекты являются частью развития Транскаспийского маршрута.

В министерстве отмечают, что ТМТМ уже зарекомендовал себя как важный элемент мировой логистической системы. Страны-участницы намерены продолжать совместную работу по развитию маршрута и увеличению его пропускной способности. В частности, Казахстан и Азербайджан подготовили проект межправительственного соглашения о сотрудничестве по развитию ТМТМ, подписание которого ожидается в ближайшее время.

