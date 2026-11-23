Водители грузового и легкового транспорта вновь могут свободно передвигаться по участкам республиканской трассы «Актобе – Кандыагаш – Доссор – Атырау – граница РФ». Ограничения, введенные ранее из-за ухудшения погодных условий, сняты сразу в двух областях.

Как сообщили в ҚазАвтоЖол, 23 ноября 2026 года в 14:00 движение открыли для всех видов автотранспорта.

В Актюбинской области проезд восстановлен на участке с 104-го по 337-й километр – от города Кандыагаш до границы Атырауской области.

В Атырауской области движение открыли на отрезке с 337-го по 346-й километр – от границы Актюбинской области до поселка Сагиз.

Дополнительную информацию о состоянии республиканских автодорог можно получить круглосуточно по номеру 1403.

Ранее сообщалось, что на трассе в Актюбинской области ограничили движение транспорта.