Траур объявили в Великобритании после теракта в Манчестере
Флаги приспущены на всех госучреждениях страны.
Сегодня, 06:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:35Сегодня, 06:35
88Фото: pixabay.com
Великобритания объявила национальный день траура в связи с гибелью людей во время теракта в Манчестере. Об этом сообщили британские СМИ, передает BAQ.KZ.
Флаги приспущены на всех правительственных зданиях страны и останутся таковыми до 20:00 пятницы по местному времени.
В Манчестере находится премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с супругой Викторией.
Напомним, трагедия произошла в районе Крампсолл у здания синагоги: злоумышленник сначала наехал на людей автомобилем, а затем атаковал ножом. Погибли два человека. Позже стало известно, что одна из жертв была по ошибке застрелена офицерами полиции во время операции.
Самое читаемое
- Казахстан тонет в некачественном бензине: эксперт рассказал, кто разбавляет топливо
- Автобусы переполнены, мостов не хватает: зачем Усть-Каменогорску канатная дорога?
- На левом берегу Астаны заметили лису возле жилых комплексов
- В Астане изменены маршруты более 10 автобусов
- В Нигерии перевернулась лодка с торговцами: погибли как минимум 26 человек