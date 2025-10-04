  • 4 Октября, 07:51

Траур объявили в Великобритании после теракта в Манчестере

Флаги приспущены на всех госучреждениях страны.

Сегодня, 06:35
Фото: pixabay.com

Великобритания объявила национальный день траура в связи с гибелью людей во время теракта в Манчестере. Об этом сообщили британские СМИ, передает BAQ.KZ.

Флаги приспущены на всех правительственных зданиях страны и останутся таковыми до 20:00 пятницы по местному времени.

В Манчестере находится премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с супругой Викторией.

Напомним, трагедия произошла в районе Крампсолл у здания синагоги: злоумышленник сначала наехал на людей автомобилем, а затем атаковал ножом. Погибли два человека. Позже стало известно, что одна из жертв была по ошибке застрелена офицерами полиции во время операции.

