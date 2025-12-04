Требования к судоисполнителям по взысканию алиментов ужесточат в Казахстане
В Казахстане ужесточат требования к судисполнителям по взысканию алиментов, передает BAQ.KZ. Об этом в кулуарах Сената сообщила вице-министр юстиции Лаура Мерсалимова.
"В настоящее время в Мажилисе рассматривается законопроект о совершенствовании судебно-исполнительного производства. Будут ужесточаться требования к судебным исполнителям. Кроме того, Министерством юстиции осуществляются активные меры по цифровизации всех регулируемых сфер", — рассказала Лаура Мерсалимова в кулуарах Сената.
