В Казахстане ужесточат требования к судисполнителям по взысканию алиментов, передает BAQ.KZ. Об этом в кулуарах Сената сообщила вице-министр юстиции Лаура Мерсалимова.

"В настоящее время в Мажилисе рассматривается законопроект о совершенствовании судебно-исполнительного производства. Будут ужесточаться требования к судебным исполнителям. Кроме того, Министерством юстиции осуществляются активные меры по цифровизации всех регулируемых сфер", — рассказала Лаура Мерсалимова в кулуарах Сената.

