"Требуют деньги за дорожные проекты" казахстанцев предупреждают о мошеннической схеме
Неизвестные представляются посредниками и требуют деньги, обещая помочь с получением подрядов и победой в тендерах.
Сегодня 2026, 11:59
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