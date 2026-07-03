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  • "Требуют деньги за дорожные проекты" казахстанцев предупреждают о мошеннической схеме

"Требуют деньги за дорожные проекты" казахстанцев предупреждают о мошеннической схеме

Неизвестные представляются посредниками и требуют деньги, обещая помочь с получением подрядов и победой в тендерах.

Сегодня 2026, 11:59
АВТОР
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Сегодня 2026, 11:59
Сегодня 2026, 11:59
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Новая мошенническая схема появилась в автодорожной отрасли. Об этом сообщили в АО "НК "ҚазАвтоЖол", передает BAQ.KZ.

По данным национальной компании, неизвестные выходят на подрядчиков и субподрядчиков, представляются посредниками и уверяют, что могут помочь получить дорожные проекты или выиграть тендеры. За свои "услуги" они требуют заранее заплатить деньги, утверждая, что якобы действуют по согласованию с руководством "ҚазАвтоЖол".

В компании подчеркивают, что никакие посредники не уполномочены договариваться о распределении проектов или влиять на результаты закупок.

"Руководство и сотрудники компании не уполномочивали третьих лиц вести переговоры, обещать получение проектов, лоббировать интересы поставщиков или влиять на результаты тендеров", – заявили в АО "НК "ҚазАвтоЖол".

В компании напомнили, что все закупки проводятся только в рамках законодательства через официальный портал государственных закупок. Подрядчиков призвали не передавать деньги неизвестным лицам и не соглашаться на подобные предложения.

Если кто-либо предлагает за вознаграждение "помочь" с получением дорожного проекта или обещает повлиять на итоги тендера, в "ҚазАвтоЖоле" рекомендуют сразу сообщить об этом в комплаенс-службу компании.

Ранее МВД Казахстана предупредило о другой новой схеме мошенничества – с использованием поддельных QR-кодов. Злоумышленники размещают их на остановках, в подъездах, на рекламных стендах и в других общественных местах. После сканирования человек может попасть на фальшивый сайт, где у него пытаются похитить деньги, банковские данные или другую конфиденциальную информацию. В полиции рекомендуют не сканировать неизвестные QR-коды, внимательно проверять адрес сайта и никогда не вводить на сомнительных ресурсах реквизиты банковских карт, SMS-коды и пароли.

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