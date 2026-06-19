В Англии ребенка бросили в вольер с крокодилами
Его экстренно госпитализировали.
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В Великобритании полиция задержала мужчину по подозрению в покушении на убийство после инцидента в частном зоопарке графства Кембриджшир, где трехлетний ребенок получил тяжелые травмы.
Как сообщили в ТАСС, происшествие произошло около 13:00 в одном из зоопарков района Хантингдоншир. По данным правоохранительных органов, ребенок оказался в вольере с крокодилами и был госпитализирован. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.
По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний житель графства Норфолк. В отношении него ведется расследование по статье о покушении на убийство.
Как заявила заместитель инспектора полиции Кембриджшира Верити Маккэн, следствие не располагает данными о том, что подозреваемый и пострадавший ребенок были знакомы.
"На данный момент мы не считаем, что задержанный мужчина и ребенок знали друг друга", – отметила она.
Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Дополнительные подробности инцидента пока не раскрываются.
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