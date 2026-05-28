Три человека получили ранение на вокзале в Швейцарии

В швейцарском городе Винтертур на железнодорожном вокзале произошло нападение с ножом, в результате которого пострадали три человека.

По данным местной полиции, инцидент случился утром около 8:30. Мужчина напал на прохожих, ранив троих человек в возрасте 28, 43 и 52 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу и получили необходимую медицинскую помощь.

Подозреваемый 31-летний гражданин Швейцарии был задержан на месте. Правоохранительные органы устанавливают мотивы произошедшего.

Швейцарские СМИ сообщают, что во время нападения мужчина мог выкрикивать религиозные фразы, однако эти данные проверяются.

Полиция продолжает расследование.

