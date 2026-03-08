Три казахстанских дипломата эвакуированы из Ирана в Азербайджан
Сегодня 2026, 16:38
Сотрудники дипломатического корпуса Казахстана в Иране были эвакуированы в Азербайджан, передает BAQ.KZ.
Как сообщает Report, три казахстанских дипломата, а также восемь граждан России эвакуированы через государственный пограничный пропускной пункт "Астара".
Отметим, что ранее через Азербайджан были эвакурированы 19 сорудников диппредставительств ФРГ и Испании.
Напомним, сообщалось, что около 1800 казахстанцев вывезли за ночь из стран Ближнего Востока.
