  • Главная
  • Новости
  • Три казахстанских дипломата эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Три казахстанских дипломата эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Сегодня 2026, 16:38
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 16:38
Сегодня 2026, 16:38
134
Фото: Pixabay.com

Сотрудники дипломатического корпуса Казахстана в Иране были эвакуированы в Азербайджан, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Report, три казахстанских дипломата, а также восемь граждан России эвакуированы через государственный пограничный пропускной пункт "Астара".

Отметим, что ранее через Азербайджан были эвакурированы 19 сорудников диппредставительств ФРГ и Испании.

Напомним, сообщалось, что около 1800 казахстанцев вывезли за ночь из стран Ближнего Востока.

Самое читаемое

Наверх