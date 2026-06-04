Три мусоросжигательных завода построят в Астане, Алматы и Шымкенте

В Казахстане планируется строительство трех мусоросжигательных заводов в Астане, Алматы и Шымкенте. Общий объем инвестиций составит 293 млрд тенге, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Соответствующие соглашения об инвестициях с китайскими инвесторами были подписаны в прошлом году.

Как отметили в Министерстве экологии и природных ресурсов, предприятия предназначены для утилизации отходов, не подлежащих переработке. Срок строительства объектов составит два года.

В Астане проект реализует ТОО "EAST HOPE". Завод сможет перерабатывать 1500 тонн отходов в сутки и вырабатывать 50 МВт электроэнергии. Объем инвестиций составит 94,4 млрд тенге, будет создано не менее 125 постоянных рабочих мест.

В Алматы строительство осуществит ТОО "Junxin Environmental Protection (Almaty)". Мощность предприятия составит 2000 тонн отходов в сутки и 60 МВт электроэнергии. Стоимость проекта оценивается в 145 млрд тенге. Планируется создание не менее 120 постоянных рабочих мест.

В Шымкенте проект реализует ТОО "SHAANXI CONSTRUCTION ENGINERING KAZAKHSTAN CO., LTD". Завод будет перерабатывать 1000 тонн отходов в сутки и производить 24 МВт электроэнергии. Инвестиции составят 53,9 млрд тенге, предусмотрено 80 постоянных рабочих мест.

В министерстве отметили, что все три завода будут соответствовать европейским директивам по промышленным выбросам. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации.

Ранее мы писали, по состоянию на 2 июня 2026 года АО "Жасыл даму" профинансировало 28 проектов на сумму 113,6 млрд тенге. Из них заемщиками уже освоено 98,9 млрд тенге. начала действия программы одобрен 61 проект общей стоимостью 302,3 млрд тенге.