Более 100 млрд тенге вложили в развитие отрасли переработки отходов в Казахстане

В Казахстане продолжается модернизация системы обращения с отходами за счет льготного финансирования, предоставляемого из средств утилизационных платежей. С начала действия программы одобрен 61 проект общей стоимостью 302,3 млрд тенге. Об этом сообщили на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент BAQ.KZ.

Как пояснили в Министерстве экологии и природных ресурсов, механизм был запущен по поручению Главы государства. Предприятия могут получать кредиты под 3% годовых сроком до 15 лет на покупку мусоровозов, сортировочного оборудования, а также строительство и модернизацию перерабатывающих предприятий.

По состоянию на 2 июня 2026 года АО "Жасыл даму" профинансировало 28 проектов на сумму 113,6 млрд тенге.

Из них заемщиками уже освоено 98,9 млрд тенге.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию 11 проектов. Четыре предприятия уже работают в промышленном режиме. Это ТОО "Еділ и Компания", ТОО "Рудный-Абат-2006" в Костанайской области, ТОО "Ком хоз Жаңақорған" в Кызылординской области и ТОО "Эко Шина" в Шымкенте.

Еще по семи проектам закуплено 112 единиц специализированной техники. Среди них проекты ТОО "Шебер Спецмаш", ТОО "АҚ Тәртіп", ТОО "Clean village", ТОО "L-Trading", ТОО "Zero Waste Ақтау" и ТОО "Спецавтобаза".

До конца текущего года ожидается ввод в эксплуатацию еще 11 проектов. Кроме того, шесть крупных объектов находятся на стадии строительства и будут завершены в 2027-2028 годах.

В министерстве подчеркнули, что реализация проектов позволит увеличить мощности по сортировке отходов на 2,2 млн тонн в год, переработке на 1,1 млн тонн в год и обеспечить достижение уровня переработки коммунальных отходов в 40% к 2030 году.

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