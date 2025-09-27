В Брюсселе 25–26 сентября прошёл третий министерский круглый стол, посвящённый проекту Камбаратинской гидроэлектростанции-1 на реке Нарын, передает BAQ.KZ. Масштабная стройка мощностью 1860 мегаватт должна стать ключевым элементом энергетической безопасности и водного баланса Центральной Азии.

За одним столом собрались министры энергетики Ерлан Аккенженов (Казахстан), Таалайбек Ибраев (Кыргызстан) и Джурабек Мирзамахмудов (Узбекистан), а также представители финансовых и водных ведомств трёх стран. Они подвели итоги предыдущих встреч в Ташкенте и Дубае, отметили прогресс в подготовке ТЭО и экологической документации, а также согласовали проведение общественных консультаций на местном, национальном и трансграничном уровнях уже этой осенью.

Особый акцент сделали на финансировании: партнёры обсудили механизмы совместной реализации, уточнённые потребности проекта и возможное привлечение средств от международных доноров. Казахстанская делегация параллельно провела переговоры с Европейским советом, Всемирным банком, ЕБРР, АБИИ, АБР, фондом OPEC и другими финансовыми институтами. Организатором встречи выступил Всемирный банк, который оказывает техническую поддержку в подготовке Камбаратинской ГЭС-1. По итогам встречи стороны подтвердили готовность двигаться вперёд и согласовали новые сроки по реализации проекта.