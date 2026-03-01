Трое военных США погибли во время действий против Ирана
Сегодня 2026, 22:35
235Фото: AP Photo / Julio Cortez
Центральное команднование воздушных сил США сообщили, что в ходе действий против Ирана трое американских военнослужащих были убиты, еще пятеро получили тяжелые ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на X.
Как отмечается в сообщении, несколько человек получили легкие осколочные ранения и контузии и проходят лечение. Крупные боевые операции продолжаются, ситуация остается напряженной.
Напомним, в Иране назначен временно исполняющий обязанности верховного лидера.
