Трое военных США погибли во время действий против Ирана

Сегодня 2026, 22:35
Фото: AP Photo / Julio Cortez
Фото: AP Photo / Julio Cortez

Центральное команднование воздушных сил США сообщили, что в ходе действий против Ирана трое американских военнослужащих были убиты, еще пятеро получили тяжелые ранения, передает  BAQ.KZ со ссылкой на X.

Как отмечается в сообщении, несколько человек получили легкие осколочные ранения и контузии и проходят лечение. Крупные боевые операции продолжаются, ситуация остается напряженной.

Напомним, в Иране назначен временно исполняющий обязанности верховного лидера. 

