Тройняшки родились в Алматы

В Городском перинатальном центре №2 Алматы 7 мая родилась первая в этом году тройня.

Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения, на свет появились три девочки.

Роды прошли на 35-й неделе беременности с помощью кесарева сечения. Вес малышей составил 1399, 1694 и 1677 граммов.

После рождения девочки три дня находились в реанимации новорождённых, где получали необходимую помощь и поддержку дыхания. Сейчас их состояние стабильное, они находятся в палате вместе с мамой и продолжают наблюдаться у врачей.

В семье это третий, четвёртый и пятый ребёнок — до этого супруги воспитывали двоих детей. В центре отметили, что с начала года также принято 41 двойня.

Медики напоминают, что многоплодная беременность требует особого внимания и постоянного контроля, а безопасное ведение таких родов возможно благодаря работе целой команды специалистов.

Ранее в Костанайской области родилась первая за три года тройня.

