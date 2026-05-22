Тройняшки родились в Алматы
Это первые тройняшки, родившиеся в этом центре в новом году.
В Городском перинатальном центре №2 Алматы 7 мая родилась первая в этом году тройня.
Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения, на свет появились три девочки.
Роды прошли на 35-й неделе беременности с помощью кесарева сечения. Вес малышей составил 1399, 1694 и 1677 граммов.
После рождения девочки три дня находились в реанимации новорождённых, где получали необходимую помощь и поддержку дыхания. Сейчас их состояние стабильное, они находятся в палате вместе с мамой и продолжают наблюдаться у врачей.
В семье это третий, четвёртый и пятый ребёнок — до этого супруги воспитывали двоих детей. В центре отметили, что с начала года также принято 41 двойня.
Медики напоминают, что многоплодная беременность требует особого внимания и постоянного контроля, а безопасное ведение таких родов возможно благодаря работе целой команды специалистов.
