Трудовые споры, вопросы к подрядчикам и уголовные дела – «Озенмунайгаз» вновь оказался в центре внимания после сообщений о задержаниях в Жанаозене. Прокуратура подтвердила BAQ.KZ, что за последние пять лет по делам, связанным с предприятием, осуждены семь человек, включая четырех руководящих работников компании. При этом по итогам 2025 года «Озенмунайгаз» получил 57,5 млрд тенге чистого убытка. Корреспондент BAQ.KZ изучила историю трудовых конфликтов, финансовые показатели предприятия и официальные ответы правоохранительных органов.

Почему вокруг «Озенмунайгаза» возникают трудовые споры

«Озенмунайгаз» – одно из ключевых нефтедобывающих предприятий Мангистауской области и крупных работодателей Жанаозена. От его деятельности зависят не только сотрудники компании, но и работники нефтесервисных организаций, выполняющих работы по подрядным договорам.

Именно отношения между заказчиком, подрядчиками и трудовыми коллективами неоднократно становились причиной конфликтов.

Один из наиболее громких случаев произошел в апреле 2023 года. Работники нефтесервисной компании «БерАли Мангистау Company» вышли на протест в Астане после того, как их работодатель проиграл тендер на оказание услуг «Озенмунайгазу». Нефтяники требовали трудоустройства непосредственно в штат предприятия и собрались возле здания Министерства энергетики.

В КМГ тогда сообщали, что бывшим сотрудникам подрядчика предлагали работу в другой компании с сохранением средней заработной платы около 700 тысяч тенге, однако они настаивали на пересмотре результатов тендера.

После протестов КМГ инициировал проверку деятельности «Озенмунайгаза» и его подрядчиков. В июне 2023 года рабочая группа сообщила о 160 выявленных нарушениях на 55 объектах. Позднее КМГ опубликовал итоги проверки, согласно которым 118 нарушений и несоответствий касались финансово-хозяйственной деятельности. В их числе – предполагаемое фиктивное трудоустройство, завышение отработанных часов и нарушения при исполнении подрядных договоров.

Позже новый крупный трудовой конфликт произошел в ноябре 2024 года. На этот раз требования выдвинули работники управления буровых работ самого «Озенмунайгаза». Первоначально в акции участвовали около 1 700 человек. Среди требований были вопросы трудоустройства детей бывших работников, социальных гарантий и условий коллективного договора.

В национальной компании тогда сообщали, что на социальную поддержку работников «Озенмунайгаза» по коллективному договору было предусмотрено 44 млрд тенге, из которых 5 млрд тенге предназначались управлению буровых работ.

5 декабря 2024 года КМГ объявил о завершении акции. После переговоров сотрудники управления буровых работ вернулись на рабочие места в полном составе, а оставшиеся вопросы договорились рассмотреть в рамках примирительной комиссии.

Эти случаи показывают, что трудовые конфликты вокруг «Озенмунайгаза» затрагивали не только заработную плату, но и трудоустройство, распределение подрядных работ, социальные гарантии и отношения между работниками и работодателями.

Что известно о новых задержаниях

В октябре 2026 года в информационном пространстве появились сообщения о задержаниях в Жанаозене. В публикациях упоминались представители нефтесервисных организаций и возможные нарушения при взаимодействии с нефтедобывающими предприятиями.

BAQ.KZ направило запрос в Комитет национальной безопасности, чтобы установить, какие обстоятельства официально подтверждены.

«Сообщаем, что проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», - рассказали в ведомстве.

Таким образом, правоохранительный орган подтвердил проведение расследования, но не назвал количество задержанных, статьи Уголовного кодекса и круг подозреваемых.

Не подтверждены официально и распространявшиеся предположения о том, что трудовые конфликты могли использоваться для получения дополнительного финансирования подрядными организациями.

Семь осужденных и отмененные закупки

Пока обстоятельства нового расследования остаются закрытыми, прокуратура Мангистауской области предоставила BAQ.KZ сведения о ранее рассмотренных уголовных делах, связанных с «Озенмунайгазом».

С 2021 года вынесены четыре обвинительных приговора в отношении семи человек.

«С 2021 года по настоящее время по фактам фиктивного трудоустройства, оплаты фактически невыполненных работ, хищения государственных средств и уклонения от уплаты налогов вынесено 4 обвинительных приговора в отношении 7 лиц», - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

Среди осужденных – четыре сотрудника «Озенмунайгаза», включая заместителей директора и руководителей структурных подразделений. Еще двое представляли подрядные организации, один человек проходил по делу о мошенничестве.

«Виновным лицам назначено наказание в виде лишения свободы. Все обвинительные приговоры вступили в законную силу, причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме», - уточнили в надзорном органе.

Кроме того, за последние пять лет прокуратура проводила проверки в «Озенмунайгазе» и трех его подрядных организациях. Их результаты не раскрываются, поскольку документы имеют гриф «для служебного пользования».

Однако факт нарушений при закупках прокуратура подтвердила.

«Также за последние пять лет в ходе анализов, проведенных в сфере закупок в деятельности АО «Озенмунайгаз», выявлены нарушения законности. По которым внесен акт надзора, незаконные закупки отменены», - добавили в прокуратуре Мангистауской области.

При этом специальные прокурорские проверки по фактам коллективных трудовых споров в компании и ее подрядных организациях не проводились.

Миллиардная выручка, но растущие убытки

Несмотря на добычу миллионов тонн нефти, «Озенмунайгаз» второй год подряд работает в убыток.

Согласно официальной финансовой отчетности, в 2025 году компания получила от продажи нефти и другой деятельности 823,1 млрд тенге. Это на 33,6 млрд тенге меньше, чем годом ранее.

При этом расходы на производство и реализацию выросли на 44,7 млрд тенге – до 600,9 млрд. То есть доходы компании снизились, а затраты, наоборот, увеличились.

В итоге 2025 год «Озенмунайгаз» завершил с чистым убытком в 57,5 млрд тенге. Для сравнения: в 2024 году убыток составлял 8,7 млрд тенге. Таким образом, за год он вырос более чем в шесть раз.

А что с добычей нефти? В 2025 году предприятие добыло 5,079 млн тонн – примерно на 19 тысяч тонн меньше, чем годом ранее.

При этом компания продолжает вкладывать средства в восстановление и развитие месторождений Узень и Карамандыбас, где для поддержания добычи требуются дополнительные работы.

Получается, что «Озенмунайгаз» добывает практически столько же нефти, сколько и раньше, но зарабатывает меньше, а тратит больше. На этом фоне возникает вопрос, насколько эффективно расходуются средства предприятия, в том числе на услуги подрядных организаций, вокруг которых неоднократно возникали трудовые конфликты.

Что говорят в КМГ и «Озенмунайгазе»

BAQ.KZ направило отдельные запросы в национальную компанию «КазМунайГаз» и непосредственно в «Озенмунайгаз».

Редакция интересовалась историей трудовых конфликтов, финансовыми отношениями с подрядчиками, результатами внутренних проверок и возможным влиянием последних событий на деятельность предприятия.

В КМГ сообщили, что вопросы производственной деятельности и взаимодействия с трудовыми коллективами находятся на постоянном контроле руководства национальной компании и дочерних организаций.

«Компания продолжает работу по обеспечению стабильной деятельности предприятия, повышению производственной эффективности и соблюдению трудовых прав работников», - говорится в ответе КМГ.

Аналогичную позицию выразили в «Озенмунайгазе», отметив, что производственные вопросы, реализация проектов и взаимодействие с работниками находятся на постоянном контроле руководства.

Главный вопрос – решены ли причины прежних конфликтов?

История «Озенмунайгаза» показывает, что трудовые споры вокруг предприятия не ограничиваются вопросами заработной платы. Они затрагивают трудоустройство, условия работы, отношения с подрядчиками и распределение финансовых средств.

При этом прокуратура уже подтвердила нарушения в сфере закупок и наличие вступивших в силу приговоров по прежним уголовным делам. Финансовая отчетность, в свою очередь, показывает рост убытков предприятия.

Ранее в комментарии BAQ.KZ нефтегазовый эксперт Аскар Исмаилов обратил внимание на риски, возникающие при увеличении финансирования подрядчиков после трудовых конфликтов.

«Если увеличение финансирования происходит после обострения конфликта, без понятного расчета и последующего контроля, возникает риск, что этим воспользуются заинтересованные лица. Наличие конкретных схем требует обстоятельной проверки. Для отрасли очень опасны и непрозрачные расходы, и остановки производства, и потеря доверия. Это создает риски как для производства, так и для будущей занятости», - подчеркнул эксперт.

При этом Исмаилов предостерег от попыток связывать все трудовые протесты с возможными злоупотреблениями. По его словам, необходимо проверить обоснованность дополнительных выплат подрядчикам, возможную аффилированность заинтересованных лиц и исполнение обязательств перед работниками.

Пока связь новых задержаний с прежними трудовыми спорами официально не установлена. Однако результаты предыдущих проверок, уголовные дела и финансовое положение «Озенмунайгаза» показывают, почему отношения между предприятием, подрядчиками и работниками требуют особого внимания. Именно от прозрачности этих отношений зависит эффективность расходов и возможность предотвратить новые трудовые конфликты.