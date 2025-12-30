В Астане на автобусной остановке был найден труп мужчины. В управлении здравоохранения города опровергли информацию о том, что мужчина погиб, поскользнувшись из-за гололёда, передает BAQ.KZ.

По официальным данным, на автобусной остановке по улице А 108, возле дома № 20, был обнаружен мужчина без сознания. Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала биологическую смерть.

Тело погибшего передано сотрудникам полиции для проведения необходимых следственных мероприятий и установления причин смерти. Окончательные выводы будут сделаны по итогам проверки.

