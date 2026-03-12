Цена на нефть марки Brent на мировых рынках превысила отметку 100 долларов за баррель, показав рост более чем на 9% за сутки. Рынок реагирует на обострение конфликта между Ираном и США, что усиливает опасения инвесторов по поводу возможных перебоев с поставками нефти, передает BAQ.kz.

По данным торговых площадок, стоимость фьючерсов на нефть Brent достигла примерно 100,40 доллара за баррель, прибавив около 9% за день. В течение суток цена поднималась до 101,5 доллара.

Резкий рост котировок связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке и напряженностью между Ираном и США. Инвесторы опасаются возможного расширения конфликта и его влияния на поставки нефти из региона.

Ближний Восток остается одним из ключевых мировых центров добычи нефти, поэтому любые военные или политические события в регионе мгновенно отражаются на энергетических рынках.

Аналитики отмечают, что подобные скачки цен обычно происходят на фоне геополитических рисков и неопределенности. При усилении напряженности инвесторы закладывают в стоимость сырья риск возможных перебоев с поставками.

При этом рынок остается крайне волатильным - динамика цен может быстро измениться в зависимости от дальнейшего развития событий.

Нефть по $120: министр рассказал, сколько может заработать Казахстан

Ранее министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявлял, что рост мировых цен на нефть напрямую влияет на доходы бюджета страны и поступления в Национальный фонд.

По его словам, при повышении стоимости нефти государственные доходы могут существенно увеличиться.

«Если цена на нефть достигнет 100 долларов за баррель, дополнительные поступления в бюджет могут составить около 20 миллиардов долларов. При росте стоимости до 120 долларов за баррель эта сумма может увеличиться примерно до 37 миллиардов долларов», - отметил министр.

Он подчеркнул, что динамика цен на нефть остается одним из ключевых факторов для экономики Казахстана.