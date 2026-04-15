Цена на нефть на 15 апреля: Brent держится выше 95 долларов за баррель
Рынок стабилизировался после колебаний.


Цены на нефть остаются на уровне около 95 долларов за баррель, передает BAQ.kz.
По последним данным, стоимость нефти марки Brent составляет примерно 95 долларов за баррель.
Американская нефть WTI при этом торгуется ниже - в районе 92–93 долларов за баррель.
Рынок нефти демонстрирует относительную стабильность после недавних резких колебаний. Ранее котировки снижались на фоне ожиданий возможных переговоров между США и Ираном, что может повлиять на поставки нефти на мировой рынок.
Несмотря на это, аналитики отмечают, что ситуация остается напряженной из-за геополитических факторов и неопределенности с поставками, особенно в районе Ормузского пролива.
Ранее, в начале апреля, нефть марки Brent опускалась примерно до 94 долларов за баррель, демонстрируя заметное снижение после предыдущего роста.
