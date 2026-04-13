Цены на нефть снова "летят" вверх
Цена на нефть марки Brent выросла на 8%, до примерно 102 долларов
Сегодня 2026, 09:50
Фото: Getty Images
Цены на нефть снова превысили 100 долларов за баррель, передает BAQ.kz.
После того, как президент Дональд Трамп заявил, что США заблокируют «все суда, пытающиеся войти в Ормузский пролив или покинуть его», угрожая еще большим нарушением поставок нефти.
Цена на нефть марки Brent выросла на 8%, до примерно 102 долларов. Цена на американскую нефть выросла также на 8% до 104 долларов.
Ранее, 8 апреля, фьючерсы на нефть марки Brent опустились примерно до 94 долларов за баррель, потеряв почти 13% стоимости всего за сутки. Существенно подешевели и нефтепродукты: мазут снизился примерно на 17%, бензин — почти на 10% за сутки. Такое падение произошло после того, как Дональд Трамп заявил, что США и Иран договорились о временном прекращении огня на две недели.
