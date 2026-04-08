По состоянию на утро среды, 8 апреля, фьючерсы на нефть марки Brent опустились примерно до 94 долларов за баррель, потеряв почти 13% стоимости всего за сутки. Еще днем ранее цена держалась на уровне около 110 долларов, что подчеркивает масштаб и скорость снижения, передает BAQ.kz.

Согласно данным аналитических платформ, общее падение цен на сырую нефть на мировых рынках достигло 14%, а стоимость барреля приблизилась к отметке 96 долларов. Существенно подешевели и нефтепродукты: мазут снизился примерно на 17%, бензин — почти на 10% за сутки.

Эксперты связывают такую динамику с ожиданиями снижения рисков перебоев поставок нефти с Ближнего Востока. Даже временное ослабление напряженности между ключевыми игроками региона традиционно оказывает давление на цены, поскольку уменьшает опасения дефицита сырья.

Почему цена начала падать

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран договорились о временном прекращении огня на две недели.

"По итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром ... я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня", – написал Дональд Трамп в соцсети.

Ранее, в марте, цена Brent достигала 119,5 долларов за баррель, обновив максимум с 2022 года. Исторический рекорд был зафиксирован в 2008 году - тогда стоимость поднималась до 147,5 долларов за баррель.