Цена нефти Brent выросла до $99 за баррель

Стоимость нефти марки Brent утром 28 сентября вновь приблизилась к отметке 100 долларов за баррель, передает BAQ.KZ.

Согласно данным торгов, на момент фиксации котировок стоимость декабрьского фьючерса Brent составляла 99 долларов за баррель. Нефть подорожала на 1,56 доллара, или 1,60%.

В течение торговой сессии цена находилась в диапазоне от 97,63 до 99,19 доллара за баррель.

При этом 27 сентября произошла смена расчетного контракта Brent на декабрьский фьючерс, поэтому прямое сопоставление текущей котировки с ценами предыдущего контракта требует учета этого перехода. Актуальные данные Investing.com также показывают, что 28 сентября Brent торгуется вблизи отметки 99 долларов.

Как менялась цена

Напомним, утром 21 сентября стоимость Brent снижалась более чем на 2%. Тогда цена нефти составляла 101,65 доллара за баррель, потеряв 2,22 доллара, или 2,14%.

На прошлой неделе нефтяной рынок оставался волатильным. На котировки, в частности, влияли ситуация с поставками с Ближнего Востока и сигналы вокруг дипломатических контактов США и Ирана.