Нефть Brent подешевела более чем на 2%

Стоимость нефти марки Brent снизилась более чем на 2% утром 21 сентября, передает BAQ.KZ.

Согласно данным торгов, цена Brent составила 101,65 доллара за баррель. Нефть подешевела на 2,22 доллара, или 2,14%.

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