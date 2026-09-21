Нефть Brent подешевела более чем на 2%
21 Сентября 2026, 09:08
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21 Сентября 2026, 09:0821 Сентября 2026, 09:08
137Фото: Freepik.com
Стоимость нефти марки Brent снизилась более чем на 2% утром 21 сентября, передает BAQ.KZ.
Согласно данным торгов, цена Brent составила 101,65 доллара за баррель. Нефть подешевела на 2,22 доллара, или 2,14%.
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