Нефть Brent подешевела более чем на 2%

21 Сентября 2026, 09:08
АВТОР
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Freepik.com 21 Сентября 2026, 09:08
21 Сентября 2026, 09:08
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Фото: Freepik.com

Стоимость нефти марки Brent снизилась более чем на 2% утром 21 сентября, передает BAQ.KZ.

Согласно данным торгов, цена Brent составила 101,65 доллара за баррель. Нефть подешевела на 2,22 доллара, или 2,14%.

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