Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана. В своем выступлении он заявил о необходимости перейти к практической реализации достигнутых договоренностей и предложил разработать долгосрочный план совместных действий, передает BAQ.KZ.

Открывая встречу, Глава государства поблагодарил Президента Кыргызстана Садыра Жапарова за организацию мероприятия и подчеркнул особый характер отношений между двумя странами.

«Казахи и кыргызы – братские народы. Нас связывает общность происхождения и судьбы. Дружба, доверие, родство и взаимная поддержка между нами – это священное достояние и вечные ценности, доставшиеся нам в наследство от наших предков», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также отметил успехи Кыргызстана в социально-экономическом развитии, подчеркнув, что стабильность и благополучие республики имеют большое значение для всего региона.

Новый этап регионального сотрудничества

По словам Главы государства, завершение подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке стало важной вехой для регионального взаимодействия.

Токаев поблагодарил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова за присоединение к документу и предложил сосредоточиться на его практической реализации.

«Полагаю, следующим этапом могла бы стать практическая реализация положений данного документа. В этой связи предлагаю разработать и в последующем принять План мероприятий с четкими ориентирами нашего долгосрочного взаимодействия, направленного на дальнейшее укрепление дружбы и добрососедства, упрочение торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества», – заявил Президент.

«Центральная Азия переживает самый успешный период»

Касым-Жомарт Токаев отметил, что укрепление взаимного доверия между государствами уже приносит ощутимые результаты.

«Можно с уверенностью сказать, что благодаря укреплению взаимного доверия и последовательному развитию регионального сотрудничества Центральная Азия сейчас переживает самый успешный период в своей современной истории», – подчеркнул он.

По словам Президента, присоединение Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативных встреч открыло новые возможности для расширения сотрудничества.

Речь идет о развитии политического диалога, реализации совместных инвестиционных проектов, укреплении энергетического и промышленного взаимодействия, а также создании единой транспортно-логистической системы.

Роль региона в мире растет

Глава государства также обратил внимание на усиление позиций Центральной Азии на международной арене.

«Ярким подтверждением этому стало избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Пользуясь случаем, поздравляю Президента Кыргызстана уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова и весь кыргызский народ с этим историческим достижением», – сказал Токаев.

В завершение Президент Казахстана подтвердил приверженность страны дальнейшему развитию регионального партнерства и выразил уверенность, что совместная работа позволит укрепить дружбу, добрососедские отношения и стратегическое сотрудничество между государствами Центральной Азии.

В ходе заседания также выступили Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Напомним, сегодня, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.