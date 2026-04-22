Центральной Азии грозит водный дисбаланс из-за таяния ледников — Эмомали Рахмон

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил на региональном экологическом саммите RES 2026 в Астане, обозначив ключевые экологические вызовы Центральной Азии и призвав к усилению совместных действий, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В начале своего выступления он подчеркнул, что регион уже сталкивается с серьёзными последствиями изменения климата.

«Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда изменение климата, деградация экосистем, дефицит водных ресурсов и стихийные бедствия становятся серьёзными вызовами как для нашего региона, так и для всего мира. Это, безусловно, требует от нас согласованных и коллективных действий», — заявил Рахмон.

Глава государства отметил особую роль Таджикистана в формировании водных ресурсов региона.

«Как известно, на территории нашей страны формируется до 60% водных ресурсов Центральной Азии, что подчёркивает важную роль горных экосистем в обеспечении водоснабжения и устойчивого развития всего региона», — подчеркнул он.

Особое внимание Президент уделил проблеме таяния ледников, назвав её одной из самых тревожных тенденций.

«Особую обеспокоенность вызывает ускоренное таяние ледников. Из более чем 14 тысяч ледников свыше 1300 уже полностью исчезли. Этот процесс усиливается, что приводит к нарушению водного баланса, увеличению рисков стихийных бедствий и негативному воздействию на окружающую среду», — отметил Рахмон.

Он также указал на рост экстремальных природных явлений.

«Тревожной тенденцией стало увеличение частоты и продолжительности пыльных бурь. Только в прошлом году в Таджикистане было зафиксировано более 60 таких эпизодов, общей продолжительностью около семи месяцев, тогда как ранее подобные явления наблюдались всего несколько раз в год», — заявил Президент.

В своём выступлении Рахмон подчеркнул важность перехода к «зелёной» экономике и развитию энергетики.

«Сегодня многие страны уделяют приоритетное внимание вопросам адаптации к климатическим изменениям, развитию возобновляемых источников энергии и формированию низкоуглеродной экономики. Для Таджикистана развитие гидроэнергетики и других чистых источников энергии является стратегическим направлением государственной политики», — отметил он.

Отдельно он остановился на вопросах финансирования экологических проектов.

«Правительство Таджикистана приступило к выпуску «зелёных» облигаций, что является важным шагом для интеграции страны в систему устойчивого климатического финансирования и привлечения инвестиций в экологические проекты», — заявил Рахмон.

Глава государства подчеркнул необходимость усиления регионального взаимодействия.

«Считаем важным выработать согласованные региональные позиции и усиливать сотрудничество в рамках международной экологической повестки, поскольку только совместными усилиями мы сможем эффективно противостоять современным вызовам», — отметил он.

В завершение Президент выразил уверенность в значении саммита.

«Сегодняшние решения, включая принятие совместной декларации и региональной программы действий, должны стать прочной основой для дальнейшего укрепления экологического сотрудничества и устойчивого развития нашего региона», — заключил Рахмон.

Напомним, в Астане проходит региональный экологический саммит #RES2026. Саммит организован при участии Организации Объединённых Наций и других международных структур. Основная цель диалоговой площадки - выработка комплексных подходов и инструментов в области защиты и восстановления экосистем, рационального использования водных и земельных ресурсов, а также сохранения биоразнообразия в Центральной Азии.