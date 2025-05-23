Министерство здравоохранения Казахстана объявило о масштабном пересмотре системы ценообразования на лекарственные средства. Главная цель реформы — снизить цены на препараты, повысить их доступность и уменьшить финансовую нагрузку на пациентов, передает BAQ.KZ.

В Казахстане официально зарегистрировано около 6 000 наименований лекарств. Новый механизм регулирования затронет как препараты из бесплатного перечня (в рамках ГОБМП и ОСМС), так и лекарства, продаваемые в аптеках.

Основные изменения: в бесплатном перечне снижение цен до 19%, в аптечном сегменте — до 30%.

Среднее снижение цен:

2 222 лекарственных препарата — до 18%

1 847 медизделий — до 14%

5 492 лекарства в рознице — до 30%

Обновлённый перечень включает:

3 475 наименований лекарств и 2 917 медицинских изделий (в рамках ГОБМП и ОСМС)

5 936 препаратов — для оптово-розничной реализации

Цены формируются с учётом данных из 10 референтных стран, а также международной базы Navlin Price & Access Data. При этом предельные розничные цены не будут превышать утверждённые оптовые.

Также предусмотрен механизм постоянного мониторинга цен с возможностью оперативного реагирования на спекуляции и необоснованные повышения.

Ожидается, что новая система сделает рынок медикаментов прозрачным, конкурентоспособным и социально ориентированным.

Ранее сообщалось, что лекарства в Казахстане продолжат регистрировать по своим правилам до 2027 года.