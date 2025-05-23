Цены на лекарства упадут в Казахстане
Минздрав пересматривает цены до 30%.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство здравоохранения Казахстана объявило о масштабном пересмотре системы ценообразования на лекарственные средства. Главная цель реформы — снизить цены на препараты, повысить их доступность и уменьшить финансовую нагрузку на пациентов, передает BAQ.KZ.
В Казахстане официально зарегистрировано около 6 000 наименований лекарств. Новый механизм регулирования затронет как препараты из бесплатного перечня (в рамках ГОБМП и ОСМС), так и лекарства, продаваемые в аптеках.
Основные изменения: в бесплатном перечне снижение цен до 19%, в аптечном сегменте — до 30%.
Среднее снижение цен:
- 2 222 лекарственных препарата — до 18%
- 1 847 медизделий — до 14%
- 5 492 лекарства в рознице — до 30%
Обновлённый перечень включает:
-
3 475 наименований лекарств и 2 917 медицинских изделий (в рамках ГОБМП и ОСМС)
-
5 936 препаратов — для оптово-розничной реализации
Цены формируются с учётом данных из 10 референтных стран, а также международной базы Navlin Price & Access Data. При этом предельные розничные цены не будут превышать утверждённые оптовые.
Также предусмотрен механизм постоянного мониторинга цен с возможностью оперативного реагирования на спекуляции и необоснованные повышения.
Ожидается, что новая система сделает рынок медикаментов прозрачным, конкурентоспособным и социально ориентированным.
Ранее сообщалось, что лекарства в Казахстане продолжат регистрировать по своим правилам до 2027 года.
Самое читаемое
- Ушел из жизни казахстанский журналист Диас Ахметшарип
- Пять змей поймали во дворе дома в Алматинской области
- "Сидя в лодке на суше": блогер показал, как высохло Аральское море
- Скрывавшегося от правосудия иностранца задержали в Казахстане
- Тысячи казахстанцев страдают от сфабрикованных обвинений — депутат