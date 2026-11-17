Цены на нефть пошли вниз перед встречей Трампа, Си и Путина
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Мировые цены на нефть вновь пошли вниз. Баррель Brent, который ещё недавно стоил почти 96 долларов, опустился примерно до 92 долларов. На рынок одновременно влияют два противоположных фактора: опасения из-за возможного избытка нефти и напряжённость на Ближнем Востоке. Теперь внимание инвесторов приковано к переговорам мировых лидеров, намеченным на 19 ноября, передаёт BAQ.KZ.
По данным торгов на 16 ноября, нефть Brent подешевела примерно на 3,9% – до 92,11 доллара за баррель. Днём ранее ориентиром для рынка была цена закрытия в 95,84 доллара.
Снижение заметное, но говорить о длительном обвале пока рано. За последний год Brent, напротив, прибавила около 45%. Это показывает, насколько резко нефтяной рынок реагирует на мировые события.
Главная причина нынешнего давления на цены – опасения, что предложение нефти может превысить спрос. Восстановление поставок с Ближнего Востока усиливает эти ожидания. Однако ситуация остаётся противоречивой. Военные риски в регионе, особенно вокруг Ирана и важных маршрутов транспортировки нефти, продолжают поддерживать цены. Любое новое нарушение поставок способно быстро изменить направление торгов.
Что может измениться 19 ноября
Дополнительное внимание рынок уделяет предстоящей встрече президентов США, Китая и России – Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. Переговоры запланированы на 19 ноября в китайском Шэньчжэне, на полях саммита АТЭС. Среди ожидаемых тем – ситуация вокруг Ирана, международная безопасность и отношения крупнейших держав.
Для нефтяного рынка важны прежде всего возможные сигналы о снижении напряжённости. Если переговоры уменьшат риски перебоев с поставками, цены могут получить дополнительный повод для снижения. Если же неопределённость сохранится или усилится, нефть может вновь подорожать.
При этом конкретных нефтяных соглашений по итогам встречи пока никто не гарантирует.
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