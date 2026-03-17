Цены на нефть выросли: Сколько стоит баррель 17 марта
Стоимость нефти на мировых рынках продолжает расти на фоне геополитической напряженности и рисков перебоев поставок.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мировые цены на нефть 17 марта продолжают расти на фоне геополитической напряженности и рисков перебоев поставок. Об этом свидетельствуют данные международных торгов, передает корреспондент BAQ.KZ.
По состоянию на утренние торги нефть марки Brent торгуется примерно по $102–103 за баррель.
В то же время американская нефть WTI стоит около $95–96 за баррель.
Аналитики отмечают, что цены на нефть выросли более чем на 2% из-за опасений по поводу перебоев поставок через Ормузский пролив, который является одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.
Одновременно с ростом цен на нефть дорожает и золото. Спотовая цена драгоценного металла составляет около $5 023 за тройскую унцию на фоне повышенного спроса на защитные активы.
Эксперты предупреждают, что дальнейшая динамика цен будет зависеть от геополитической ситуации и стабильности поставок сырья на мировые рынки.
Напомним, 16 марта стоимость нефти марки Brent crude oil поднялась до 105,19 доллара за баррель, увеличившись примерно на 1,26% в ходе торгов.
