Цены на топливо могут взлететь: Макрон предупредил Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что возможный запрет США на экспорт дизельного топлива может спровоцировать новый рост цен. По его словам, Париж уже готовится к возможным перебоям с поставками топлива, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.

Почему Париж обеспокоен

Макрон рассказал, что обсудил возможные ограничения с президентом США Дональдом Трампом во время встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Французский лидер заявил, что предупредил Трампа о возможных последствиях такого решения.

«Я сказал ему, что это решение будет плохим», – отметил Макрон.

При этом президент Франции подчеркнул, что страна не зависит напрямую от американской нефти.

Франция готовится к дефициту

На фоне перебоев с поставками энергоресурсов, связанных с блокадой Ормузского пролива, Париж принимает дополнительные меры.

«Мы делаем все, чтобы избежать дефицита топлива», – заявил Макрон.

По его словам, Франция уже пополнила запасы газа и располагает запасами нефти. Власти намерены продолжить обеспечивать страну топливом в ближайшие недели.

Запасы могут снова открыть

Макрон сообщил о планах созвать встречу стран «Большой семерки». Лидеры намерены оценить ситуацию на энергетическом рынке и обсудить возможное использование стратегических запасов.

По словам французского президента, если ситуация потребует вмешательства, страны G7 могут вновь задействовать резервы для стабилизации рынка.

США могут ограничить экспорт дизеля

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения ограничений на экспорт дизельного топлива сроком до 90 дней.

Причиной стали рекордно высокие цены на топливо. Сам Трамп ранее поддержал идею ограничения экспорта дизеля.

Однако министр энергетики США Крис Райт заявил, что полный запрет может дать обратный эффект – вместо снижения цен спровоцировать их дальнейший рост, в том числе на бензин и авиационное топливо.