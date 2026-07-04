Церкариоз, аллергия или грибок? Врач объяснила, почему после купания появляется сыпь

После публикации истории о семье, у которой после отдыха в Бурабае появились волдыри и сильный зуд, многие казахстанцы задались вопросом, что может стать причиной подобных симптомов после купания. Корреспондент BAQ.KZ выяснил у специалиста, какие заболевания и кожные реакции могут возникнуть после отдыха в открытых водоемах, как их распознать и в каких случаях необходимо обращаться к врачу.

Ранее казахстанка рассказала в социальных сетях, что после отдыха на одном из пляжей Бурабая у нескольких членов семьи появились волдыри и сильный зуд. Публикация вызвала широкий общественный резонанс.

После этого в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области сообщили, что организуют внеплановый отбор проб воды и дополнительный мониторинг ее качества.

Вместе с тем специалисты призывают не делать поспешных выводов и не связывать появление любых кожных высыпаний исключительно с качеством воды. По словам врача-дерматолога Жанар Ксановой, после купания в открытых водоемах могут возникать как аллергические реакции, так и инфекционные или паразитарные заболевания кожи.

Что такое церкариоз

Одной из наиболее известных причин подобных симптомов специалист назвала церкариоз, известный также как "зуд купальщика".

По словам врача, заболевание возникает при проникновении в кожу личинок паразитов, обитающих у водоплавающих птиц. В организме человека они не развиваются, однако способны вызвать выраженную воспалительную и аллергическую реакцию.

"После купания в водоемах можно столкнуться с различными видами кожных поражений аллергического, инфекционного и паразитарного характера", – отметила Жанар Ксанова.

При церкариозе после выхода из воды или спустя некоторое время могут появиться покраснение кожи, сильный зуд, жжение, мелкие красные волдыри и сыпь.

Не только церкариоз

Однако далеко не всегда причиной высыпаний становится именно "зуд купальщика".

Как пояснила дерматолог, после отдыха на водоемах специалисты также нередко диагностируют бактериальный дерматит (пиодермию), фолликулит, грибковые инфекции и аквагенную крапивницу.

По словам врача, фолликулит чаще развивается после купания в теплой стоячей воде и проявляется небольшими болезненными высыпаниями с гнойным содержимым.

Еще одной причиной кожной реакции может стать аквагенная крапивница – редкая аллергическая реакция на контакт с водой. В этом случае на коже появляются зудящие волдыри, которые, как правило, проходят самостоятельно спустя некоторое время.

Также не исключены грибковые инфекции. Заражение возможно через микроповреждения кожи, особенно при хождении босиком по влажным поверхностям.

Специалист подчеркнула, что развитию подобных состояний могут способствовать качество воды, контакт с водорослями, микроорганизмами и паразитами. Вместе с тем немаловажную роль играет и индивидуальная чувствительность организма.

Какие симптомы нельзя игнорировать

По словам Жанар Ксановой, летом дерматологи достаточно часто сталкиваются с обращениями пациентов после отдыха на водоемах.

Поводом для обращения к врачу должны стать появление высыпаний, покраснения, выраженного зуда, болезненности или отечности кожи.

"Поводом для обращения к врачу должно стать появление на коже высыпаний, покраснения, отечности, сопровождающихся зудом и болезненностью", – подчеркнула специалист.

Можно ли определить заболевание самостоятельно

Несмотря на схожесть симптомов, самостоятельно определить причину появления высыпаний практически невозможно.

"По одним только симптомам невозможно определить, что именно стало причиной поражения кожи. Для этого необходимы лабораторные исследования. В частности, для исключения грибковой и паразитарной природы заболевания проводится исследование соскоба с элементов сыпи", – пояснила Жанар Ксанова.

По словам врача, похожие симптомы могут наблюдаться при аллергической реакции, церкариозе, грибковых инфекциях и других заболеваниях кожи. Поэтому при появлении высыпаний не рекомендуется самостоятельно ставить диагноз и заниматься самолечением.

Как снизить риск

Чтобы снизить риск кожных заболеваний во время отдыха у воды, врач рекомендует купаться только в официально разрешенных местах, после купания принимать душ с использованием моющего средства, пользоваться на пляже резиновыми сланцами, наносить увлажняющий крем для восстановления защитного барьера кожи и избегать необорудованных мест для купания.

В свою очередь в Министерстве здравоохранения сообщили, что в период летнего туристического сезона санитарно-эпидемиологический контроль усилен по всей стране.

"Под постоянным контролем территориальных подразделений Комитета санитарно-эпидемиологического контроля находятся 1 225 туристических объектов и 304 общественных пляжа. По итогам проведенной работы сотни объектов уже устранили выявленные нарушения и получили санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие соответствие установленным требованиям безопасности", – добавили в Минздраве.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области подчеркнули, что с начала купального сезона официальных обращений, связанных с кожными заболеваниями после посещения водоемов, не поступало.

Тем не менее после публикаций в социальных сетях специалисты организовали дополнительный отбор проб воды в местах отдыха. После завершения лабораторных исследований будет дана оценка санитарно-эпидемиологической ситуации.

Что произошло

Жительница Казахстана заявила, что после отдыха на озерах курортной зоны Бурабай у нескольких членов ее семьи появились серьезные проблемы с кожей. По ее словам, больше всего пострадал ее маленький сын – врачи диагностировали ребенку буллезный дерматит, назначили лечение, а также выдали соответствующие медицинские заключения и выписки. Женщина утверждает, что похожие симптомы возникли также у ее родителей и бабушки. При этом, по ее словам, мать купалась только в озере Большое Чебачье и не заходила в озеро Боровое.

Своей историей казахстанка поделилась в социальных сетях, призвав отдыхающих быть осторожнее при посещении озер Бурабая.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области сообщили, что с начала купального сезона официальных обращений и жалоб на кожные заболевания или аллергические реакции после купания не зарегистрировано. Вместе с тем специалисты проведут дополнительный отбор проб воды и внеплановый мониторинг качества воды в местах отдыха, указанных в публикации. По итогам лабораторных исследований ведомство даст оценку санитарно-эпидемиологической ситуации.