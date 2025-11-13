В Париже проходит заседание Рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по вопросам общественной добропорядочности и противодействия коррупции, передает BAQ.KZ. На площадке форума Казахстан представил результаты антикоррупционных реформ и внедрение цифровых инструментов в систему госуправления. Страну на мероприятии представляет председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазықбай. В своём выступлении он отметил, что Казахстан за 17 лет сотрудничества с ОЭСР проделал значительный путь — от разработки стратегических документов до практических механизмов по повышению прозрачности и добропорядочности.

Мы меняем систему ценностей — от формального исполнения к осознанному служению, — подчеркнул Жазықбай, отметив, что этот курс был задан Президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Одним из ключевых направлений реформ стало внедрение цифровых решений, которые минимизируют человеческий фактор и сокращают коррупционные риски. Сегодня в Казахстане действует цифровая система отбора на госслужбу, обеспечивающая равные возможности для кандидатов. Создана Единая кадровая система, охватывающая тысячи организаций, школ и детских садов.

Автоматизация кадровых процессов помогает избежать конфликта интересов и делает систему приёма на работу полностью прозрачной, — отметил глава Агентства.

Отдельное внимание участники встречи уделили проекту AI Qyzmet — первой в Центральной Азии программе по обучению государственных служащих навыкам работы с искусственным интеллектом. Жазықбай сообщил, что Агентство подготовило новую редакцию Закона "О государственной службе", который будет внесён в Парламент в декабре 2025 года. Документ закрепит принципы человекоцентричности, клиентоориентированности и безупречной репутации служащих.

В своём докладе председатель также напомнил, что Казахстан выражает готовность присоединиться к Рекомендации Совета ОЭСР по общественной добропорядочности, что подтверждает приверженность международным стандартам ООН, ОЭСР и ГРЕКО.