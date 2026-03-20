О работе цифровых информационных систем и цифровые платформы города Алатау рассказали на совместном заседании палат Парламента, передает BAQ.kz.

Депутатов интересовало, насколько они будут интегрированы с платформами центральных госорганов. Ответил на этот вопрос заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Канат Бозумбаев

"По поручению Главы государства мы строит цифровой город. Криптосити. И цифровую первичность мы через закон закладываем на самом раннем этапе. Начиная с проектирования все должно быть в цифровом формате. Вообще все решения будут реализованы на базе цифрового двойника города. Он так же будет создаваться – каждое здание будет находиться внутри него, с поэтапным наполнением по мере строительства инвестиционных и социальных объектов", - рассказал Канат Бозумбаев.

В этой работе будет максимально учитываться международный опыт. В новом Цифровом Кодексе, отметил спикер, закреплены единые принципы и архитектура государственных информационных систем. Все цифровые решения в Алатау будут строиться примерно по тем же подходам.

"Мы будем разделять информационные системы на два уровня. Нижнеуровневый, который в городе будет применяться и не требует интеграции с государственными базами данных. И те, которые интегрированы с государственными информсистемами. Здесь и Smart Құрылыс будет и системы, связанные с коммунальными платежами, финансовые вещи все. Они безусловно, даже если будут особенности в городе Алатау, через Smart Bridge будут подключаться к информационным государственным базам с обязательной проверкой на предмет информационной безопасности", - рассказал Канат Бозумбаев.

Напомним, в Астане продолжается совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан. Его участники в первом чтении рассматривают проект Конституционного закона "О специальном статусе города Алатау".