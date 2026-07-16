ЦИК зарегистрировал партию ОСДП для участия в выборах депутатов Курултая

Под председательством Нурлана Абдирова прошло четвертое заседание ЦИК РК по выборам депутатов Курултая, назначенным на 23 августа 2026 года, передает BAQ.KZ.

Комиссия зарегистрировала партийный список Общенациональной социал-демократической партии. В него вошли 33 кандидата, документы которых соответствуют требованиям законодательства.

"В партийном списке Общенациональной социал-демократической партии состоит 33 человека, из них 14 кандидатов - женщины, молодежь и лица с инвалидностью, что составляет в совокупности более 30%. Установленная квота соблюдена. Центральной избирательной комиссией совместно с уполномоченными государственными органами осуществлена проверка кандидатов. По результатам проведенной работы все лица, включенные в партийный список, признаны соответствующими требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах", - отметил член ЦИК Михаил Бортник.

Михаил Бортник также сообщил, что комиссия совместно с государственными органами провела проверку кандидатов на соответствие требованиям Конституции и конституционного закона.

"Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции Республики Казахстан и конституционного закона", - заявил он.

Партия освобождена от избирательного взноса, поскольку на выборах в Мажилис в 2023 году набрала более 5% голосов. Кандидатам выдали удостоверения.

Ранее ЦИК зарегистрировал партийный список Respublica на выборы в Курултай.