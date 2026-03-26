Нефтяной танкер турецкой компании ALTURA подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов в Черном море, сообщает BAQ.kz со ссылкой на телеканал NTV.

По его данным, инцидент произошел примерно в 15 милях от Босфора. На борту судна находилось около 140 тысяч тонн нефти.

В результате атаки на танкере произошел взрыв. Экипаж оперативно подал сигнал бедствия. Сообщается, что повреждения получили капитанский мостик и машинное отделение.

При этом все 27 членов экипажа, являющиеся гражданами Турции, не пострадали.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган комментировал инцидент с запуском баллистической ракеты с территории Ирана в направлении воздушного пространства страны. Глава государства заявил, что Анкара ни при каких обстоятельствах не допустит угроз безопасности своих границ и воздушного пространства.

Эрдоган сообщил, что Анкара «принимает все необходимые меры в тесном взаимодействии с союзниками по НАТО и незамедлительно реагирует в случае необходимости».