Турецкий нефтяной танкер атакован беспилотниками в Черном море
Инцидент произошел примерно в 15 милях от Босфора
Нефтяной танкер турецкой компании ALTURA подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов в Черном море, сообщает BAQ.kz со ссылкой на телеканал NTV.
По его данным, инцидент произошел примерно в 15 милях от Босфора. На борту судна находилось около 140 тысяч тонн нефти.
В результате атаки на танкере произошел взрыв. Экипаж оперативно подал сигнал бедствия. Сообщается, что повреждения получили капитанский мостик и машинное отделение.
При этом все 27 членов экипажа, являющиеся гражданами Турции, не пострадали.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган комментировал инцидент с запуском баллистической ракеты с территории Ирана в направлении воздушного пространства страны. Глава государства заявил, что Анкара ни при каких обстоятельствах не допустит угроз безопасности своих границ и воздушного пространства.
Эрдоган сообщил, что Анкара «принимает все необходимые меры в тесном взаимодействии с союзниками по НАТО и незамедлительно реагирует в случае необходимости».
«Турецкая сторона сделала максимально серьезное предупреждение, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов. Решимость и способность Турции обеспечить безопасность страны и народа находятся на самом высоком уровне», – заявил он.
