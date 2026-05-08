Туристический бизнес провел экоакцию в столице

В Астана продолжается месячник чистоты в рамках республиканской экологической инициативы Таза Қазақстан, передает BAQ.KZ.

Очередная акция прошла в сквере "Амстердам", где представители туристической отрасли столицы провели уборку территории и работы по благоустройству.

Организационную поддержку мероприятию оказали Astana Tourism и акимат столицы.

В экологической акции приняли участие более 70 представителей малого и среднего бизнеса в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.

Среди участников были отели The Ritz-Carlton Astana, Ramada, Wyndham Garden, Astana Saad Hotel, а также рестораны Om, Aula, Qazaq Gourmet и другие заведения города.

Участники провели уборку общественной территории и поддержали инициативу по формированию культуры бережного отношения к окружающей среде.

В акимате отметили, что подобные мероприятия помогают укреплять взаимодействие между государством, бизнесом и жителями города, а также способствуют созданию комфортной городской среды.

В Астане прошла экологическая акция «Мөлдір бұлақ»