Туристический бизнес провел экоакцию в столице
В Астане представители гостиничного и ресторанного бизнеса приняли участие в экологической акции в рамках инициативы "Таза Қазақстан". Участники провели уборку территории сквера "Амстердам".
В Астана продолжается месячник чистоты в рамках республиканской экологической инициативы Таза Қазақстан, передает BAQ.KZ.
Очередная акция прошла в сквере "Амстердам", где представители туристической отрасли столицы провели уборку территории и работы по благоустройству.
Организационную поддержку мероприятию оказали Astana Tourism и акимат столицы.
В экологической акции приняли участие более 70 представителей малого и среднего бизнеса в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.
Среди участников были отели The Ritz-Carlton Astana, Ramada, Wyndham Garden, Astana Saad Hotel, а также рестораны Om, Aula, Qazaq Gourmet и другие заведения города.
Участники провели уборку общественной территории и поддержали инициативу по формированию культуры бережного отношения к окружающей среде.
В акимате отметили, что подобные мероприятия помогают укреплять взаимодействие между государством, бизнесом и жителями города, а также способствуют созданию комфортной городской среды.
