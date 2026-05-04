В Казыгуртском районе Туркестанской области полиция продолжает усиленную работу по поддержанию порядка и профилактике нарушений, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Polisia.kz.

За один день сотрудники выявили сразу несколько фактов загрязнения территории. Один из жителей оставил вдоль дороги около 2 тонн строительных отходов. Ещё один случай – незаконный выброс примерно 3 тонн навоза в неустановленном месте. Оба нарушителя были установлены и привлечены к административной ответственности.

Всего за сутки полицейские пресекли 15 правонарушений. По каждому факту приняты меры в соответствии с законом.

В полиции напоминают, что чистота в населённых пунктах зависит от каждого жителя. Казахстанцев призывают не выбрасывать отходы в неположенных местах и соблюдать экологические правила.

