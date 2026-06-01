Туша кита может "взорваться" у берегов Дании
Причиной является образование газов в процессе разложения.
У берегов датского острова Анхольт продолжает раздуваться туша горбатого кита, которую выбросило на берег.
Специалисты предупреждают, что точно предсказать момент возможного разрыва туши невозможно. Это зависит от температуры воздуха и стадии разложения. По их словам, в итоге туша может "лопнуть".
Эксперт Немецкого морского музея в Штральзунде Альмут Ноймайстер заявил, что при таком процессе опасность представляют не только фрагменты тканей, но и бактерии.
Датский исследователь китов Петер Тегльберг Мадсен отметил, что при разрыве могут разлетаться крупные куски тканей, которые представляют серьёзную опасность для людей.
Кроме того, специалисты предупреждают о риске заражения различными инфекциями, включая грипп, краснуху, токсоплазмоз и бруцеллёз. Особенно опасно приближаться к туше без защитного снаряжения.
По данным BILD, перед проведением вскрытия учёные должны выпустить накопившиеся газы. Для этого используется специальный инструмент, позволяющий контролируемо проколоть толстый слой жира. Этот процесс специалисты сравнивают с обезвреживанием бомбы.
