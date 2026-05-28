Четырех краснокнижных амурских тигров доставили в Казахстан

Казахстан начал важный этап программы по возвращению тигров в дикую природу. В государственный природный резерват "Иле-Балхаш" доставили четырех амурских тигров из России.

Тигров привезли из Хабаровского края в рамках совместного проекта Казахстана и России по восстановлению популяции хищника в Центральной Азии. Ранее тигры обитали на территории Казахстана, однако исчезли более 70 лет назад.

Работа по возвращению тигров началась после международного форума по сохранению тигра, который прошел в Санкт-Петербурге в 2010 году. Тогда Казахстан заявил о готовности участвовать в программе по восстановлению популяции этих животных.

Специалисты отмечают, что амурские и туранские тигры считаются близкими популяциями одного вида. Поэтому амурских тигров можно использовать для восстановления тигров в Центральной Азии.

После исследований ученые определили наиболее подходящим местом для реинтродукции южное Прибалхашье – район дельты реки Или. Здесь был создан природный резерват "Иле-Балхаш", восстановлены условия для обитания животных и подготовлена необходимая инфраструктура.

Напомним, 12 ноября 2025 года во время государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию министры экологии двух стран подписали совместный план по ввозу тигров в Казахстан.

Сейчас животные находятся в специальных вольерах под наблюдением специалистов. Им предстоят карантин, адаптация и проверка состояния здоровья. Перед выпуском в дикую природу тигров оснастят спутниковыми ошейниками для постоянного наблюдения за их перемещением.

Власти считают проект одним из самых важных природоохранных инициатив региона. Ожидается, что возвращение тигров поможет восстановить экологический баланс и усилит охрану природы в Прибалхашье.

Ранее сообщалось, что специалисты на Дальнем Востоке России подбирают четырех амурских тигров, занесенных в Красную книгу.

