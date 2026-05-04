В районе Алтай Восточно-Казахстанской области на отдалённой пасеке, расположенной в труднодоступной горной местности, 61-летнему мужчине срочно потребовалась медицинская помощь, передает BAQ.kz.

Из-за сложного рельефа и отсутствия подъездных дорог было принято решение задействовать вертолёт МЧС. На борту находились спасатели и врачи Центра медицины катастроф.

Пилоты «Казавиаспас» Сергей Пинигин, Олег Алфеев и Айдар Мамырханов выполнили сложный полёт через горы и участки, куда невозможно добраться наземным транспортом.

На месте медики осмотрели пациента и вместе со спасателями эвакуировали его по воздуху. Во время полёта врачи постоянно следили за состоянием мужчины.

Пациента доставили в медицинское учреждение города Алтай, где ему продолжают оказывать необходимую помощь.