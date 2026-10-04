У берегов США нашли обломки пропавшего самолёта с шестью людьми на борту

Береговая охрана США обнаружила обломки самолёта, пропавшего у острова Нантакет в штате Массачусетс. На борту воздушного судна находились шесть человек.

По данным береговой охраны США, поисковые группы установили место крушения и подтвердили, что обнаруженные обломки принадлежат пропавшему самолёту.

Поиски шести человек, находившихся на борту, продолжаются.

Напомним, связь с самолётом санитарной авиации Gulfstream G100, выполнявшим рейс с Бермудских островов в Бостон, была потеряна ранним утром 3 октября.