У берегов США нашли обломки пропавшего самолёта с шестью людьми на борту
Место крушения воздушного судна обнаружила береговая охрана в районе острова Нантакет.
4 Октября 2026, 17:18
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4 Октября 2026, 17:184 Октября 2026, 17:18
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Береговая охрана США обнаружила обломки самолёта, пропавшего у острова Нантакет в штате Массачусетс. На борту воздушного судна находились шесть человек.
По данным береговой охраны США, поисковые группы установили место крушения и подтвердили, что обнаруженные обломки принадлежат пропавшему самолёту.
Поиски шести человек, находившихся на борту, продолжаются.
Напомним, связь с самолётом санитарной авиации Gulfstream G100, выполнявшим рейс с Бермудских островов в Бостон, была потеряна ранним утром 3 октября.
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