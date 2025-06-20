Футбольный клуб "Кайрат" объявил о подписании бразильского форварда Рикардиньо (Рикардо Виана Фильо) на правах аренды сроком на один год. Игрок прибыл из чешской "Виктории" (Пльзень) всего за три недели до старта алматинцев в Лиге чемпионов УЕФА, передаёт BAQ.KZ.

Кто он?

24 года, родом из штата Сан-Паулу

Позиция: нападающий / вингер

Воспитанник "Сан-Паулу", играл за "Гремио", "Атлетико Гоияниенсе", "Маритиму"

В "Левски" стал одним из лидеров команды: 20 голов, 8 передач в 56 матчах

В 2024 году выступал за "Викторию" (Пльзень), а в первой половине 2025 года — за израильский "Маккаби" Хайфа

Это уже второй трансфер бразильца в "Кайрат" за последнее время — ранее клуб подписал полузащитника Эдмильсона из чемпионата Словении.

"Добро пожаловать в жёлто-чёрную семью!" — так "Кайрат" приветствовал новичка в своих соцсетях.

Новый форвард должен усилить атакующую линию команды перед важными матчами в еврокубках.

Ранее фанаты "Кайрата" выступили с жёстким заявлением против руководства.