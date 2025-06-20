У "Кайрата" появился свой Рикардиньо
"Кайрат" усилился экс-игроком "Гремио" и "Левски" перед еврокубками.
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Футбольный клуб "Кайрат" объявил о подписании бразильского форварда Рикардиньо (Рикардо Виана Фильо) на правах аренды сроком на один год. Игрок прибыл из чешской "Виктории" (Пльзень) всего за три недели до старта алматинцев в Лиге чемпионов УЕФА, передаёт BAQ.KZ.
Кто он?
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24 года, родом из штата Сан-Паулу
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Позиция: нападающий / вингер
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Воспитанник "Сан-Паулу", играл за "Гремио", "Атлетико Гоияниенсе", "Маритиму"
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В "Левски" стал одним из лидеров команды: 20 голов, 8 передач в 56 матчах
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В 2024 году выступал за "Викторию" (Пльзень), а в первой половине 2025 года — за израильский "Маккаби" Хайфа
Это уже второй трансфер бразильца в "Кайрат" за последнее время — ранее клуб подписал полузащитника Эдмильсона из чемпионата Словении.
"Добро пожаловать в жёлто-чёрную семью!" — так "Кайрат" приветствовал новичка в своих соцсетях.
Новый форвард должен усилить атакующую линию команды перед важными матчами в еврокубках.
Ранее фанаты "Кайрата" выступили с жёстким заявлением против руководства.
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