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У "Кайрата" появился свой Рикардиньо

"Кайрат" усилился экс-игроком "Гремио" и "Левски" перед еврокубками.

Сегодня, 12:07
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«Қайрат» ФК Сегодня, 12:07
Сегодня, 12:07
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Фото: «Қайрат» ФК

Футбольный клуб "Кайрат" объявил о подписании бразильского форварда Рикардиньо (Рикардо Виана Фильо) на правах аренды сроком на один год. Игрок прибыл из чешской "Виктории" (Пльзень) всего за три недели до старта алматинцев в Лиге чемпионов УЕФА, передаёт BAQ.KZ. 

Кто он?

  • 24 года, родом из штата Сан-Паулу

  • Позиция: нападающий / вингер

  • Воспитанник "Сан-Паулу", играл за "Гремио", "Атлетико Гоияниенсе", "Маритиму"

  • В "Левски" стал одним из лидеров команды: 20 голов, 8 передач в 56 матчах

  • В 2024 году выступал за "Викторию" (Пльзень), а в первой половине 2025 года — за израильский "Маккаби" Хайфа

Это уже второй трансфер бразильца в "Кайрат" за последнее время — ранее клуб подписал полузащитника Эдмильсона из чемпионата Словении.

"Добро пожаловать в жёлто-чёрную семью!" — так "Кайрат" приветствовал новичка в своих соцсетях.

Новый форвард должен усилить атакующую линию команды перед важными матчами в еврокубках.

Ранее фанаты "Кайрата" выступили с жёстким заявлением против руководства.

 
 
 
 
 
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Публикация от "Қайрат" ФК | FC Kairat Almaty (@f.c.kairat)

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