Конференция ООН по торговле и развитию прогнозирует, что к 2033 году мировой рынок искусственного интеллекта достигнет 4,8 триллиона долларов. О том, как это отразится на казахстанском рынке, корреспонденту BAQ.KZ рассказал советник генерального директора Astana HUB, IT-эксперт Данабек Калияждаров.

По словам Калияждаров, достижение объёма рынка искусственного интеллекта в 4,8 триллиона долларов к 2033 году станет одним из крупнейших прорывов в истории технологического развития.

"Казахстан не должен оставаться в стороне от этого процесса. Будучи частью мирового рынка, страна напрямую ощутит влияние любых глобальных новшеств в сфере искусственного интеллекта. Экосистема Astana Hub уже сейчас стремится выполнять роль регионального хаба, чтобы эффективно использовать эти возможности. Сегодня среди наших стартапов есть проекты, которые получили международное признание, например, Arlan Biotech в медицине или Higgsfield AI в области генерации контента. Привлечение инвестиций в такие проекты, адаптация технологий под местный рынок и их экспорт – всё это позволит Казахстану занять своё место на мировом рынке ИИ", – отметил IT-эксперт.

Он подчеркнул, что Казахстан должен войти в число стран, получающих выгоду от ИИ.

Если Япония и Корея нашли своё место в технологических инновациях XX века, то и мы должны максимально использовать это "окно возможностей.

"Глобальный рост ИИ прежде всего создаст условия для значительного повышения производительности труда в разных сферах экономики. Это коснётся не только IT-сектора, но и медицины, образования, логистики, энергетики и производства. Например, в сельском хозяйстве анализ данных поможет повысить эффективность и урожайность, а в медицине системы ранней диагностики будут способствовать улучшению здоровья населения. Инновационная среда, созданная в Astana Hub, позволяет стартапам и предпринимателям доводить свои идеи от прототипа до выхода на рынок", – добавил он.

Эксперт также отметил рекордный успех казахстанских школьников на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту IOAI 2025.

"Казахстанская сборная показала один из лучших результатов, завоевав 3 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. Это подтверждает, что наш человеческий капитал готов осваивать эти возможности. Успех на IOAI 2025 стал результатом системной работы наставников, поддержки образовательных инициатив и увеличения числа молодых специалистов, готовых формировать будущее искусственного интеллекта уже сегодня", – сказал он.

Напомним, что под председательством президента Касым-Жомарта Токаева прошло совещание по вопросам развития искусственного интеллекта. Глава государства поддержал инициативу Китая о создании Всемирной организации по развитию ИИ.