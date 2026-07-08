Сингапурскую модель пенсионной системы изучают в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана обсудили возможные направления модернизации пенсионной системы.

Заседание специальной рабочей группы прошло под председательством министра Аскарбека Ертаева с участием представителей государственных органов, экспертов и профильных организаций.

Одним из предложенных вариантов стала сингапурская модель пенсионной системы. Она предусматривает формирование обязательного пенсионного капитала, часть которого граждане смогут использовать до выхода на пенсию на приобретение жилья, оплату образования, медицинские услуги и инвестиционные цели.

Согласно представленной модели, пенсионные накопления распределяются между тремя счетами, один из которых предусматривает возможность решения жилищных вопросов через льготные механизмы.

Вместе с тем участники обсуждения отметили необходимость дополнительного анализа влияния такой системы на социально уязвимые категории граждан, включая людей с инвалидностью и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

Кроме сингапурской модели, рабочая группа рассматривает и другие варианты реформирования пенсионной системы.

Государственный фонд социального страхования предложил внедрить механизм социальной пенсионной выплаты, размер которой будет зависеть от уровня дохода гражданина, его участия в системе обязательного социального страхования и других показателей. Такой подход позволит усилить солидарный компонент пенсионной системы.

Единый накопительный пенсионный фонд представил модель, предусматривающую направление 4% взносов работодателя на индивидуальный пенсионный счет гражданина и 1% – в солидарный страховой компонент.

В Минтруда отметили, что все предложения находятся на стадии экспертного рассмотрения. Итоговые решения будут приняты после комплексного анализа их влияния на социальную справедливость, финансовую устойчивость системы и интересы разных категорий граждан.

Ранее стало известно, во что ЕНПФ вкладывает пенсионные накопления казахстанцев.

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