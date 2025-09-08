Депутат Мажилиса Еркин Абиль прокомментировал проведение парламентской реформы, предложенную Президентом Касымом-Жомартом Токаевым, передает BAQ.KZ.

"Речь о необходимости Сената в унитарном государстве у нас идет с 2022 года. Тогда, во время Конституционной реформы, одним из предложений уже была ликвидация Сената как института. Но я хочу отметить: такой орган, как Сенат, свою роль сыграл и продолжает играть. Если сегодня мы скажем, что будем год обсуждать, а затем на референдуме народ выскажется, что Сенат не нужен, тогда придется пересматривать систему полномочий Парламента, Правительства и Президента. Просто убрать Сенат — это, наверное, не совсем правильно. Определенный сдерживающий фактор при принятии законов, своего рода фильтр, в любом случае должен существовать. В таком случае необходимо пересматривать конституционные полномочия всех ветвей власти, чтобы сохранить баланс", - говорит депутат.

Он отмечает, что обществу дается достаточно времени для обсуждения.

"Я думаю, у нас есть год для обсуждения. За это время должны быть выработаны конкретные нормы парламентской реформы. К референдуму мы подойдём уже с чёткими предложениями: какие дополнительные полномочия получит Мажилис, какие фильтры будут введены со стороны Правительства и Президента.

Сегодня система принятия законов сбалансирована, и с уходом Сената нельзя допустить её разбалансировки. Поэтому придётся пересматривать практически всю Конституцию, все разделы, которые касаются Парламента, Правительства и Президента, приводя их в соответствие.

То же самое относится и к выборам только по партийным спискам. Если мы действительно решим проводить выборы исключительно по партийным спискам, тогда придётся вносить изменения и в закон о политических партиях. Соответственно, и сами партии должны будут менять свой алгоритм действий во время выборов".

Ранее Касым-Жомарт Токаев объяснил, почему объявил о парламентской реформе заранее. Если будет принято решение относительно необходимости создания однопалатного Парламента, то такой Парламент будет избираться только по партийным спискам.